Stiri pe aceeasi tema

- In Timișoara se va inchide temporar traficul rutier, in aceasta seara, marți, 14 septembrie, de la ora 21, in zona catedralei din centrul urbei, pentru procesiunea cu moaștele „Sfantul Iosif cel Nou de la Partos”.

- Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier pe bulevardul Mihai Eminescu, tronsonul cuprins intre bulevardul Revoluției din 1989 și str. Michelangelo, de asemenea e inchisa și strada Academician Alexandru Borza. Pentru bulevardul Eminescu masura…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au efectuat un control la restaurantul McDonald’s din centrul Timișoarei. Potrivit unor surse conspirate din cadrul OPC Timiș, citate de colegii de la Gazeta din Vest inspectorii ar fi descoperit in bucataria celor de la McDonald’s nereguli, sancționate…

- Reprezentanții USR PLUS informeaza ca pe site-ul Primariei Timișoara a fost depus spre dezbatere proiectul care elimina interdicția pedalarii in zona centrala a orașului, lucru interzis prin doua hotarari ale administrației Robu. De asemenea, ei mai transmit ca problema a fost dezbatuta ”public” de…

- Trei consilieri locali USRPLUS propun un proiect prin care sa fie anulate cele doua hotarari de consiliu local care interzic accesul bicicletelor in zona centrala a Timișoarei. „De astazi gasiți in dezbatere pe site-ul Primariei Timișoara proiectul colegilor noștri consilieri Ana Munteanu, Ovidiu Merean…

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei Timișoara a aprobat inchiderea traficului pe doua strazi din oraș. Astfel, circulația mașinilor va fi restricționata pe bd. Liviu Rebreanu, pe tronsonul de la intersecția cu str. Arieș pana la Piața Gheorghe Domașnean, in perioada 11 – 14 august, intre orele…

- Inspectorii de la Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor au pus lacatul pe un fast food din centrul Timișoarei. Au gasit, in urma unui control efectuat marți, mizerie și marfa depozitata in condiții improprii. Au fost aplicate amenzi de peste 61.000 de lei.

- Interesul pentru banii alocați de la bugetul local al Timișoarei pentru domeniul cultural-artistic a depașit probabil chiar și așteptarile finanțatorilor. Nu mai puțin de 98 de aplicanți au depus cereri la primul apel de finanțare in domeniul culturii lansat de Centrul de Proiecte al Primariei. Arte…