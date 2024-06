STPT a anuntat ca joi, intre orele 11.45-12.40, ca urmare a inchiderii traficului rutier in fața Catedralei Mitropolitane in vederea desfașurarii ceremoniei militare și religioase dedicate “Zilei Eroilor”, mijloacele de transport public vor circula pe urmatoarele trasee deviate: troleibuzele liniei 16, intre Poșta Mare și Complexul Studențesc, pe ambele sensuri de deplasare, vor circula pe […] Articolul Trafic inchis temporar in fata Catedralei Mitropolitane cu ocazia „Zilei Eroilor”. Restrictiile si devierile de traseu anuntate de STPT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .