Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, cel care a reușit cele mai multe vindecari la pacienți cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, avertizeaza ca ne putem aștepta la restricționarea unor activitați, daca numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus continua sa creasca."In ultimele…

- Campionatul spaniol de fotbal, intrerupt de pandemia de coronavirus, s-ar putea relua la 12 iunie, cu meciul FC Sevilla - Betis Sevilla, din cadrul etapei a XXVIII-a, informeaza presa spaniola, potrivit news.ro.Anuntul oficial ar urma sa fie facut la 28 mai. Fiecare echipa ar urma sa joace…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a anuntat ca pacientii care s-au vindecat in acest spital, de COVID - 19, vor fi rechemati in unitatea medicala pentru a fi inclusi intr-un program de recuperare pulmonara si cardiaca. Este vorba in special de cei…

- Aproape 700 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor au fost deschise de procurori de la inceputul starii de urgența, dar și pentru alte 34 de infracțiuni care au legatura cu starea excepționala printre care fals in declarații și abuz in serviciu. Anunțul a fost facut de Gabriela Scutea,…

- Raed Arafat a fost intrebat duminica seara, la Digi 24 daca personalul medical va avea echipamente de protectie in cazul in care vine valul doi al pandemiei de Covid-19. “Cu siguranta mai bine decat au avut acum. Asta e clar. Noi continuam achizitiile. Credeti-ma ca nu avem pe nimeni care la nivel de…

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta cei care se lupta cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in țara noastra. UPDATE Trei pacienti aflati in stare critica in sectia ATI a Institutului „Matei Balș” au primit plasma hiperimuna de la un donator vindecat de Covid 19. „Aceasta…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie unitatile de cazare gratuit pentru medicii aflati in prima linie in lupta cu virusul. "Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga…

- Magazinele Mega Image și Shop&Go vor fi deschise special pentru persoanele in varsta in intervalul orar 07.00 – 08.00. Mai exact, incepand din data de 23 martie, in acest interval, va fi permis accesul in magazin doar persoanelor cu varsta de peste 65 de ani și cele cu dizabilitați. Citește…