Trafic închis pe autostrada A3. Rutele alternative In perioada 18.07.2024-19.07.2024, traficul rutier pe autostrada A3 va fi inchis temporar și va fi deviat prin rute alternative pe raza județului Prahova, pentru montajul tablierului metalic la deschiderea ax 10-20 a podului peste autostrada A3 la km 53+275, astfel: -calea 1- sensul de mers București- Ploiești, va fi restricționat in data de 19.07.2024, in […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

- In cursul zilei de azi, 18 iulie 2024, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au facut un anunț important pentru șoferi. Unele sectoare din Autostrada A3, Bucuresti – Ploiesti, urmeaza sa fie inchise.

- Conform Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, circulația rutiera pe autostrada A3 București-Ploiești va fi inchisa temporar in perioada 18-19 iulie. Traficul va fi deviat de pe A3 București-Ploiești prin rute alternative in județul Prahova. Aceasta masura este necesara…

