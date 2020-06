Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autobuze și tramvaie care tranziteaza zona Pieței Maria – Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara vor avea traseul deviat, in weekend, ca urmare a unor lucrari la infrastructura rutiera din zona. Liniile 6a si 6b vor fi suspendate. Potrivit unui comunicat de presa transmis in aceasta…

- Șoferul unui autoturism, in varsta de 35 de ani, nu a adaptat viteza la conditiile meteo rutiere, pe fondul unui carosabil ud, a acvaplanat, a pierdut controlul directiei de deplasare, a lovit glisiera mediana, iar apoi a intrat in coliziune cu un microbuz transport marfa si cu un ansamblu TIR, potrivit IPJ.…

- Am facut oleaca de pauza cit am postat episodul scris de Brindușa, apoi bancurile de week end, așa ca am revenit cam in forța, cu un episod poate mai lung decit indeobște, dar e adevarat ca in marginea a trei povești, prin urmare despre ce se afla in spatele deschiderii pravaliilor de pacanele și a…

- S-a intamplat deja si in tara noastra - pe 18 aprilie, o femeie de 30 de ani din Mehedinti, fara alte afectiuni, a murit in urma infectiei cu COVID-19. Statistica arata ca doar 5- dintre cazuri apar la persoane tinere, aparent fara alte patologii, explica medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului…

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport.

- Pacientii cu COVID-19 vindecati la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, in special cei care au dezvoltat o forma mai severa a bolii, vor fi rechemati la spital pentru analize si monitorizarea plamanilor. Acest lucru se va intampla dupa trei luni de la externare, medicii dorind…

- Chipul reconstituit de cercetatorii de la o celebra firma de reconstrucții antropologice, Kennis&Kennis, il infațișeaza pe primul roman, cu trasaturi altele decat ni le inchipuiam. Istoria lui ”Ion de la Anina ”, incepe cu mult inainte erei noastre, osemintele acestuia fiind descoperite in momentul…

- Pacienții cu COVID-19 internați in spitalele din Timișoara, precum și suspecții aflați in așteptarea rezultatelor sunt tratați de doua saptamani dupa o noua schema, propusa de catre dr. Virgil Musta. Aplicarea acesteia va fi extinsa in intreaga regiune, deci și la spitalele din Reșița și Caransebeș. …