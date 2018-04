Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6% in primele doua luni, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 1,657 miliarde euro, potrivit datelor Institutului National de Statistica. 0 0 0 0 0 0

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, iar pe modele Dacia Duster a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster si Dacia Sandero, arata APIA intr-un comunicat transmis joi. …

- ceo In sedinta comisie de negociere pentru CCM-ul CEO care a avut loc ieri, discutiile s-au referit la cresterile veniturilor salariatilor din companie. Sindicatele asteptau initial o suplimentare de 10 milioane de lei, pe langa suma alocata deja, de 25 de milioane de lei. In schimb,…

- Potrivit unei analize realizate de Institutul National de Statistica pe un esantion de 8.216 manageri din mai multe domenii economice, rezulta ca in perioada urmatoare vor creste preturile in toate domeniile de activitate. La randul sau, compania de cercetare GfK Romania a realizat un studiu…

- Primele minute ale zilei de joi au fost ultimele pentru un pacient internat la Spitalul Județean Timișoara, care a decis sa se arunce in gol de la etajul V al cladirii principale a unitații sanitare. Potrivit reprezentanților instituției, este vorba de un barbat in varsta de 77 de ani care a fost internat…

- Un accident foarte grav s-a petrecut miercuri, in jurul orei 14:00, pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. Primele informații indica faptul ca un barbat care se afla la volanul unui autoturism marca Renault și care circula pe DN7, din direcția Pauliș inspre Arad, in dreptul Monumentului…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Rezultatul acțiunilor noastre este la fel de important ca reacția noastra la acestea. Confruntați cu eșecul, unii oameni se lasa urmariți de nereușita, în timp ce alții îl folosesc ca pe un prilej de învațare. Unii încremenesc într-o gândire fixa, în timp…