Accident rutier mortal, in judetul Vaslui

Accident rutier grav in judetul Vaslui. Doua persoane au decedat iar una prezinta leziuni minore.Un accident rutier grav s a produs pe DN 15D, in localitatea Vulturesti, comuna Vulturesti. In accident au fost implicate doua autoturisme si trei persoane.Garda II Negresti din cadrul Detasamentului de pompieri Vaslui a… [citeste mai departe]