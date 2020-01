Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este blocat, duminica, in judetul Timiș, dupa ce un tren care circula pe ruta Sibiu - Timișoara a lovit un autoturism.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca traficul feroviar este intrerupt pe secția de cale ferata 918 Buziaș - Timișoara,…

- O fetița a fost ranita grav, vineri dimineața, dupa ce mașina in care se afla a lovit un copac de pe marginea drumului, in zona localitații Rastolița, județul Mureș. Traficul rutier pe DN15 (DE 578) este oprit pentru a permite intervenția elicopterului SMURD, anunța Mediafax.Potrivit Centrului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Timis, pe sectia de cale ferata 918, la kilometrul feroviar 9, in zona statiei CF Boldur, la o trecere la nivel cu o cale ferata ce se intersecteaza cu DJ 592C, semnalizata cu indicatoare rutiere fara bariere,…

- Traficul feroviar intrerupt in Timiș dupa ce un tren a lovit o mașina a fost reluat. Cei 70 de calatori din tren au fost transferati intr-un alt tren.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca traficul feroviar a fost reluat pe secția de cale ferata 125, la kilometrul…

- Traficul feroviar este intrerupt in zona stației Giroc, județul Timiș, dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost grav ranit, potrivit agenției Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit pe secția de cale ferata 125, la kilometrul…

- Traficul feroviar este oprit duminica diminea in halta Semenic din judetul Timis, dupa ce un tren care circula intre Timisoara – Targu Mures a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in halta Semenic, soferul fiind ranit grav.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Traficul rutier este intrerupt pe Valea Oltului, dupa ce o duba a lovit frontal, intr-o curba, o mașina. Trei persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu,…

- Locomotiva unui tren marfar a deraiat in aceasta dimineața in județul Sibiu in urma unui accident rutier. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația feroviara este oprita pe magistrala 200, in zona localitații Marșa, județul Sibiu. ”Conducatorul…