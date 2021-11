Trafic dirijat pe Șoseaua Nordului din Buzău Traficul se desfașoara dirijat pe Șoseaua Nordului, din cauza unui accident de circulație. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre o autoutilitara condusa pe direcția București catre Focșani de un șofer buzoian de 54 de ani și autoutilitara care o preceda, la volanul careia se afla … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

