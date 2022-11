Stiri pe aceeasi tema

Circulația rutiera prin Pasajul Unirii din capitala se va relua de joi dimineața, de la ora 5:30, și pe sensul de mers Universitate- Bulevardul Dimitrie Cantemir, informeaza RADOR.

Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri dupa amiaza, pe drumul national 1, intre Ploiesti si Bucuresti, in localitatea prahoveana Puchenii Mosneni, unde un tractor cu doua remorci incarcate cu porumb s-a rasturnat pe carosabil, conform news.ro.

Primaria Sectorului 3 anunța impunerea unor restricții de circulație incepand de joi pentru efectuarea unor lucrari la pasajul dinspre autostrada A2, noteaza mediafax.

Un tanar curier a fost amenintat si talharit, in timp ce se afla in masina sa, de doi barbati din Bucuresti si Pantelimon, care i-au luat borseta cu 2.850 de lei, potrivit Agerpres.

Un TIR care transporta substante periculoase a fost implicat, marti, intr-un accident pe DN 1A, in localitatea damboviteana Cojasca, in coliziune fiind angrenate un alt TIR si un autoturism, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres.

Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident.

Circulatia rutiera va fi inchisa, sambata, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 7C (Transfagarasan), pe tronsonul cuprins intre km 62+100 si km 116+808, avand in vedere traseul si programul competitiei sportive de inot, ciclism si alergare TRANSFIER 2022.

Un accident rutier s-a produs miercuri dupa-amiaza in județul Brașov, in zona localitații Rupea. Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite. Circulația rutiera pe DN 13 este oprita pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind in creștere.