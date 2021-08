Stiri pe aceeasi tema

- Joi au loc percheziții in București, Ilfov, Brașov și Dambovița intr-un dosar de trafic de produse toxice. Astfel de substanțe ar fi fost folosite atat in spitale private cat și in unitați spitalicești de stat. „Astazi, 08.07.2021 Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Serviciul de…

- Mai multe persoane sunt audiate de polițiști, astazi, dupa ce un dealer auto a reclamat ca, in perioada 2018-2019, a primit cereri de creditare pe baza unor adeverințe de venit falsificate. Prejudiciul produs se ridica la 2 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei. Politisti de…

- Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, au efectuat miercuri patru perchezitii domiciliare, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz…

- Managerul unei banci din București a plecat acasa cu o parte semnificativa din banii unitații. Se pare ca acesta a furat a furat 100.000 de lei și 40.000 de euro. Poliția a facut percheziții la locuința acestuia. In acest caz a fost deschis un dosar pentru delapidare. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, efectueaza miercuri 14 perchezitii domiciliare, in Capitala si in judetul Ilfov, la Universitatea

- Politisti de la DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare, miercuri, un mandat de perchezitie domiciliara in Capitala si un mandat de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii…

- Miercuri dimineața are loc o percheziție domiciliara in București, la un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de șantaj. Conform surselor judiciare, ar fi vorba despre un apropiat al clanului Caran. „La aceasta ora, polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei…

- F. T. Sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, angajati ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectutat, ieri dimineata, sase perchezitii in Capitala, Prahova si Ilfov, pentru documentarea unei cauze penale ce are ca obiect comiterea infractiunilor de evaziune…