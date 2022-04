Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 92.604 de persoane, dintre care 10.025 cetateni ucraineni (in creștere cu 16,2 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.830 cetateni ucraineni (in…

- In data de 25 martie intre orele 00.00-23.59, au intrat in țara prin PTF.Siret un numar de 2.983 persoane și 724 autovehicule. Dintre acestea 2.339 sunt cetațeni ucraineni in scadere drastica cu 30% fațad e ziua precedenta cand s-au inregistrat 3.250 de persoane. The post Fluctuație mare de refugiați…

- In data de 24 martie intre orele 00.00-23.59, au intrat in țara prin PTF Siret un numar de peste 3.900 persoane și 803 autovehicule. Dintre acestea aproximativ 3.250 sunt cetațeni ucraineni in creștere fața de ziua precedenta cu 14%. The post Creștere brusca a traficului de refugiați ucraineni prin…

- In ultimele 24 de ore prin Vama Siret au intrat in țara un numar de 4.765 persoane și 730 autovehicule. Dintre acestea 4.133 sunt cetațeni ucraineni, cifra in scadere semnificativa in condițiile in care in ziua precedenta s-a inregistrat un trafic de 5.216 de cetațeni ucraineni iar in urma cu o saptamana…

- Ziua Femeii a fost sarbatorita in Vama Siret și la tabara mobile de refugiați din Siret. ”Cu ajutorul colegilor din toate structurile MAI si al voluntarilor ISU, dar și cu complicitatea doamnei Margareta Lupașcu, careia ii mulțumim, s-au imparțit astazi flori și zambete, in zona Vamii Siret și in tabara…

- In data de 5 martie intre orele 00.00-23.59, prin Vama Siret au intrat in țara un numar de 7.750 persoane și 986 autovehicule. Dintre aceștia 6.302 sunt cetațeni ucraineni, cifra in ușoara creștere fața de ziua predecenta. In aceasta perioada au ieșit din țara 1.456 persoane și 445 autovehicule. Dintre…

- Afluxul de refugiați ucraineni prin Vama Siret este in continua creștere. Situația prezentata de reprezentanții arata ca in ziua de 2 martie prin PTF Siret au trecut 9.888 de persoane din care 7.041 de cetațeni ucraineni. Numarul mașinilor a fost de 1.272. The post Afluxul de refugiați ucraineni prin…

- In cursul zilei de luni, 28 februarie, au tranzitat pe sensul de intrare prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret un numar de circa 9.000 persoane, din care circa 4.900 cetațeni ucraineni. Informarea a fost facuta de Prefectura Suceava. Se estimeaza ca in continuare fluxul de persoane se va…