Trafic de persoane în Iași. Un bărbat supunea la muncă forţată trei persoane Un barbat din județul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de persoane și supunerea acestora la munca forțata sau obligatorie. Potrivit anchetatorilor, inca din 2010, acesta ar fi obligat trei persoane cu dizabilitați sa munceasca la o ferma fara sa le plateasca și fara sa le ofere asistența […] The post Trafic de persoane in Iași. Un barbat supunea la munca fortata trei persoane appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este cercetat pentru ca ar fi supus la munca fortata, intr-o ferma situata intr-o comuna din judetul Iasi, trei persoane cu dizabilitati, folosind acte de constrangere fizica si psihica.

- UPDATE – Un barbat este cercetat pentru ca ar fi supus la munca fortata, intr-o ferma situata intr-o comuna din judetul Iasi, trei persoane cu dizabilitati, folosind acte de constrangere fizica si psihica. ”La data de 18.07.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Romania se confrunta cu o criza severa a forței de munca, iar exemplele din Iași ilustreaza perfect aceasta situație. Patronul unei firme de transport a fost nevoit sa reduca drastic flota sa de tiruri din cauza lipsei de șoferi calificați. Deși a oferit un salariu de 7.000 de lei pe luna, echivalentul…

- In Porumbacu de Jos, in urma accidentului rutier in care a fost implicat un autocar, taficul rutier a fost reluat alternativ pe DN1, in Porumbacu de Jos, a anuntat IPJ Sibiu . Trei persoane au fost transportate la spital in urma accidentului produs, luni dimineata, la Porumbacu de Jos, intre un autocar…

- Trei persoane au murit, luni, in judetul Iasi, localitatea Șcheia, dupa ce un motociclist a lovit un pieton, iar apoi a intrat intr-un cap de pod, informeaza 7Iași.Potrivit polițiștilor, un barbat, in varsta de 58 de ani, a traversat neregulamentar strada printr-un loc nesemnalizat, moment in care a…

- Recentele inculpari ale celor 13 cetațeni maghiari și romani pentru trafic de persoane in Ungaria aduc din nou in atenție o problema care pare sa se agraveze cu fiecare zi ce trece. Acești indivizi, membri ai unei rețele internaționale, au fost acuzați de facilitarea transportului ilegal al peste 350…

- ”Accident feroviar in localitatea Badeni, comuna Scobinti - autoturism lovit de trenul 11408 Harlau – Iasi”, a anuntat, vineri, ISU Iasi.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de interventie, dar si elicopterul SMURD.”Victimele, cu diverse politraumatisme. Conducatorul auto, barbat, in varsta…

- IGPR anunța ca marți, in județul Timiș, au loc 24 de percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, 16 persoane sunt suspectate ca au vandut droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive, printre care canabis, 3-CMC (cristal) și cocaina, in total fiind identificate 37…