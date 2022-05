Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații de trafic de influența pe numele unui polițist din Giroc. El a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce ar fi primit 13.000 de euro pentru a intermedia recuperarea unor terenuri intravilane in localitatea de langa Timișoara. Banii ar fi trebuit sa ajunga la un judecator din București, prin intermediul…

- Adjunctul sefului de post din Giroc, Aurelian Gird, a fost ridicat de procurorii DNA Timisoara chiar din sediul IPJ Timis. Gird este acuzat de trafic de influenta si luare de mita, dupa ce i-a solicitat unui locuitor 10.000 de euro, dar si doua hectare de teren, pentru a-i rezolva punerea in posesie…

- Un politist din comuna Giroc, judetul Timis, a fost ridicat pentru a fi audiat la DNA Timisoara, intr-un dosar de trafic de influenta si luare de mita. Barbatul ar fi cerut unui dezvoltator imobiliar suma de 10.000 de euro pentru a-l ajuta in retrocedarea in instanta a unui teren, informeaza News.ro…

- DNA Timișoara a lovit, din nou, astazi, in fieful mafiei imobiliare din comuna Giroc – procurorii și polițiștii anticorupție l-au ridicat, in urma cu scurt timp, pe un agent de la postul de poliție din localitate. Este vorba de Aurelian Gird, ajutor de șef de post. Conform primelor informații, acesta…

- DNA Timișoara a lovit, din nou, astazi, in fieful mafiei imobiliare din comuna Giroc – procurorii și polițiștii anticorupție l-au ridicat, in urma cu scurt timp, pe un agent de la postul de poliție din localitate. Conform primelor informații, acesta i-a spus unui consatean ca are conexiunile necesare…

- Șeful Secției urmarire penala din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni și un om de afaceri din localitate au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, intr-un dosar de trafic de influența. Cei doi sunt banuiți ca ar fi incercat sa mușamalizeze un dosar penal in schimbul a 5000…

- Circulația a fost blocata complet astazi, pe centura Caransebeșului, in urma unui accident. Un autoturism care se deplasa dinspre Timișoara spre Orșova a intrat in coliziune cu un autotren. Doua persoane au fost ranite ușor. Traficul s-a desfașurat prin municipiul Caransebeș pana la finalizarea masuratorilor…

- Aseara, in jurul orei 21:10, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un conducator auto in varsta de 54 ani, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Clujului, din municipiul Gherla, aflat sub influența alcoolului. Testarea acestuia cu aparatul…