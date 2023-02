Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost reținuta de procurorii DNA Timișoara pentru comiterea a opt infracțiuni de trafic de influența. Aceasta ar fi promis angajari in cadrul unor spitale și in Penitenciarul Arad. Potrivit procurorilor, in perioada 2019 - 2023, suspecta ar fi pretins de la o persoana, martor in cauza,…

- Vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unei inculpate si luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile fata de un inculpat, ambii cercetati sub aspectul…

- O masina a ajuns in afara carosabilului dupa un accident care a avut loc azi pe breteaua de acces din nodul rutier Remetea Mare. Incidentul e la kilometrul 494, in judetul Timiș, pe sensul de mers spre Arad. DRDP Timisoara informeaza ca traficul e ingreunat in urma accidentului. La fata locului au intervenit…

- O femeie care a pretins ca poate facilita o incadrare in M.A.I a fost prinsa in flagrant cand primea bani. Ea este cercetata pentru trafic de influenta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La data de 06.12.2022, lucratorii de poliție judiciara din cadrul D.G.A. – Direcția Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti și Județul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, au prins in flagrant o persoana, fara calitate speciala, in timp ce…

- Prinsa in flagrant dupa ce a primit bani pentru a influența funcționari din Ministerul Afacerilor Interne, in scopul angajarii altei persoane in Poliția Romana. „Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție au realizat, in cursul saptamanii trecute, prinderea in flagrant…

- O femeie a fost prinsa de politistii de la Directia Generala Anticoruptie in timp ce primea bani de la o persoana, in schimbul facilitarii angajarii acesteia la Jandarmerie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…