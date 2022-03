Trafic de droguri prin curier. Doi bărbați au fost arestați Doi barbati au fost retinuti de politisti dupa ce au introdus in tara, din Spania, aproximativ 11 kilograme de canabis, prin intermediul unei firme de curierat, a informat, joi, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanta. Cele doua persoane sunt acuzate de savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc. “La data de 16.03.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

