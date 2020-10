Potrivit unui comunicat al Poliției, perchezițiile au avut loc dupa ce mai multe persoane ar fi cumparat in mod ilegal și ar fi comercializat medicamente ce ar necesita in mod legal prescripție medicala, intrucat conțin droguri de risc sau mare risc. Un pacient cu COVID din Mediaș a murit așteptand sa se elibereze un pat la ATI in vreun spital In urma verificarilor, polițiștii au descoperit medicamente care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope: cocaina, cannabis sub forma de muguri și o cultura de cannabis. Controale in MASA. Costel Alexe nu iarta pe nimeni. Anunțul facut de ministru…