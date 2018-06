Stiri pe aceeasi tema

- Un roman cu cetatenie germana a fost trimis in judecata la Tribunalul Hunedoara, pentru infractiuni legate de traficul de artefacte antice, furate din situri arheologice. Constantin Paslaru ar fi detinut ilegal aproape 8.000 de piese, majoritatea monede.

- Cele trei companii din domeniul auto care activeaza in judetul Alba au avut in 2017 o cifra de afaceri totala de 9,4 miliarde de lei, respectiv mai mult de 2 miliarde de euro. Star Assembly Sebes, Star Transmission Cugir, ambele subsidiare ale companiei Daimler Mercedes, precum si Bosch Rextroth Blaj…

- Invitatii care au asistat la nunta printului Harry cu Meghan Markle au primit saculeti din panza avand in interior diferite obiecte, iar unii dintre acestia au obtinut pe acestea suma de 1.000 de lire (1.141 de euro) la o licitatie pe internet, relateaza marti cotidianele spaniole La Vanguardia si ABC.

- Comertul electronic castiga din ce in ce mai mult teren in fata comertului clasic avand in vedere ca din ce in ce mai multi oameni constientizeaza care sunt adevaratele avantaje ale comertului electronic. Acest aspect este unul dintre factorii care au dus la cresterea numarului de afaceri online si…

- Vodafone va cumpara UPC Romania, parte a unei tranzactii internaționale in valoare de 19 miliarde de euro. Vodafone va prelua operatiunile din Germania, Romania, Ungaria si Cehia ale gigantului american de cablu Liberty Global, controlat de miliardarul John Malone, intr-o tranzactie de 19 miliarde de…

- ♦ Piata este dominata de Catena (Anca Vlad) cu afaceri de aproape 2,9 miliarde de lei, in crestere cu 12% fata de 2016 ♦ Urmatorul jucator din piata este Sensiblu, cu afaceri de 1,6 miliarde de lei, in scadere cu 1% fata de 2016.

- Un dosar in care au fost cercetate afaceri ilegale cu medicamente pentru bolnavi de cancer a condus la punerea sub acuzare a fostei șefe a Casei de Asigurari de Sanatate Braila, Luciana Boboc. In dosarul instrumentat de procurorii DIICOT sunt judecați patru medici și o farmacista pentru decontarea ilegala…

- Desi George Soros a criticat criptomonedele in luna ianuarie, fondul de investitii cu un capital de 26 de miliarde de dolari al familiei omului de afaceri intentioneaza sa participe la tranzactii cu moneda digitala, scrie mediafax.ro. Adam Fisher, directorul pentru Macroinvestitii al companiei Soros…