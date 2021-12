Stiri pe aceeasi tema

- Este semnalata aglomeratie pe sensul catre Brașov al DN1 Brasov - Ploiești, pe Centura de Vest a Ploieștiului, in Comarnic, Sinaia și Bușteni. Traficul este intens si pe DN 73A, intre Paraul Rece și Predeal, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 13:15, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Brasov Ploiesti, astfel: Centura de Vest a municipiului Ploiesti: trafic intens catre Brasov, cu coloana intre sensurile giratorii DN 1A km. 60 si Strejnicu…

- Valorile de trafic au crescut, miercuri, pe Valea Prahovei, iar pe alocuri se circula in coloana, in special intre statiunile Predeal si Azuga pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Traficul se desfașoara in condiții normale pe raza celorlalte stațiuni montane…

- "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Potigrafu, județul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, din care a rezultat ranirea a 3 persoane.Circulația rutiera este restricționata pe sensul de mers…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, luni, ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov. S-au format coloane de autovehicule pe sensul de urcare catre munte in localitatile Comarnic si Busteni, iar pe sensul de coborare, intre statiunile Predeal si Busteni.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, luni, ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti - Brasov, formandu-se coloane de autovehicule pe sensul de urcare catre munte in localitatile Comarnic si Busteni, iar pe sensul de coborare, intre statiunile Predeal si Busteni.…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, pe DN1, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov, politistii recomandand soferilor mai multe rute alternative pentru a evita aglomeratia, informeaza News.ro . „La aceasta ora (09.30), se inregistreaza valori ridicate de trafic…

- Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, sunt coloane de masini in mai multe puncte pe DN 1, pe sensul de urcare spre statiunile montane si le recomanda soferilor sa ia in considerare folosirea rutelor alternative. Astfel, pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti este trafic intens pe sensul catre…