- Coada de autocamioane care aștepta sa intre in Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, Suceava, se intinde pe 20 de kilometri, de la intrare in orașul Siret, pana aproape de Darmanești.

- O femeie a sesizat politia ca a fost inselata de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare si care, pretinzand ca este general de razboi in Orientul Mijlociu, i-a cerut imprumut peste 22.000 de euro, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Suceava, din verificarile efectuate de politisti a…

Opt persoane au fost retinute de politistii din Suceava, dupa un scandal provocat in zona Pietei Agroalimentare din municipiul Radauti, au anuntat joi reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava.