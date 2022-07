Stiri pe aceeasi tema

- E-Distributie Banat a actualizat lista cu intreruperile programate de curent electric, in Timisoara si in judet, valabile de joi, 14 iulie, si pana sambata, 16 iulie, necesare pentru buna administrare și funcționare

- Traficul este blocat sambata la pranz pe DN 7, in județul Hunedoara, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 354+500 de metri, in zona localitații Aurel Vlaicu,…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a ”ucis” din nou speranțele veșnice ale fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu, de a-l lasa pe cel care i-a luat funcția, Dominic Fritz, pe motiv de cetațenie germana și domiciliu in alt oraș decat Timișoara. Nu se pune problema incetarii mandatului, așa cum…

- Valoarea lucrarilor necesare pentru a reabilita calea ferata dintre Caransebeș și Arad, via Timișoara, lotul dintre Caransebeș și Lugoj, este de 1,367 de miliarde de lei, fara TVA, s-a stabilit in urma licitației desfașurate de CFR. Caștigator a fost desemnat un grup format din doua societați de specialitate…

- Circulația a fost blocata astazi, cu puțin inainte de ora 16:00, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Deva, la kilometrul 370+200, in apropiere de localitatea Hunedoreana Șoimuș. Traficul s-a oprit dupa ce bena unui autotren s-a rastrunat pe carosabil și a blocat benzile 1 și 2 de circulație.…

- O femeie in varsta de 34 de ani, din Ucraina, dar care a venit in Romania de mai mult timp, inainte de izbucnirea conflictului din tara vecina, a fost internata miercuri la o clinica de psihiatrie din Timisoara, dupa ce a fost salvata de doua ori in cursul zilei in timp ce avea intentia de a se sinucide,…

- Traficul rutier este blocat la aceasta ora pe ambele sensuri pe DN 11, in zona Oituz, din cauza unui copac cazut pe carosabil, informeaza Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. Un echipaj de interventie din cadrul Districtului Bretcu se deplaseaza la fata locului pentru eliberarea soselei.…

- Barbatul evadat miercuri de la o sectia zootehnica de la Buzias a penitenciarului Timisoara a fost capturat joi dimineata. Individul condamnat la 1 an si 3 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” a parasit locul de…