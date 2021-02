Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat intr-un autoturism oprit in trafic, doi cetațeni, soț și soție, din Palestina, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 21 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul H.N.A., aflat in stare de reținere pentru 24 ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți. In data de 18 februarie, in jurul orei 3.35, cu incalcarea interdicției…

- Dupa ce a fost acuzata ca și-a rapit propriul copil și a fost deportata din Marea Britanie, Diana Bercuci continua lupta de a-și recupera baiețelul de la tatal englez. Ajunsa in Focșani, romanca de 35 de ani a deschis acțiune la CEDO impotriva statului roman, care a dispus in prima instanța ca baiatul…

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca a sanctionat 31 de companii care isi desfasoara activitatea pe piata comercializarii masei lemnoase din Romania cu amenzi in valoare totala de 129,68 milioane lei (aproximativ 26,6 milioane euro), deoarece au incalcat regulile de concurenta in cadrul mai multor…

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, cercetat intr-un dosar de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane și șantaj, va fi judecat in stare de libertate. Curtea de Apel Craiova a dispus vineri inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu pe o perioada…

- Alte 1441 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (Ucraina-2, Romania-3, Germania-2, Cehia-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 133 360. Total teste efectuate – 3569 dintre care…

- Un lugojean a ajuns din nou dupa gratii desi nu demult s-a eliberat din puscarie. Barbatul, pe numele sau Emilian Birgian a fost arestat pentru prima oara in 2010 cand a fost prins de politisti, fiind acuzat ca facea parte dintr-o retea de trafic de droguri ce actiona pe ruta Turcia - Romania - Germania.…