Doi medici care administreaza o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fiind acuzați de introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi ori celule de origine umana fara autorizatia speciala emisa de Agentia Nationala de Transplant si fals in inscrisuri sub […]