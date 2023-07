Stiri pe aceeasi tema

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…

- Traficul a fost restricționat marți dupa-amiaza pe A1, la intrarea in Capitala, din cauza unui accident in care au fost implicate cinci mașini. Un baietel de cinci ani si doi adulti au fost transportati la spital. Accidentul s-a produs pe A1, in zona localitatii Dragomiresti Vale. Potrivit ISU Giurgiu,…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean. Aproximativ 190 de copii au fost evacuati, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date disparute, inclusiv…

- Patru persoane au fost ranite vineri dupa amiaza intr-un accident produs pe drumul national 1, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre acestea a ricosat in alt autovehicul. Accidentul a avut loc in zona localitatii Banesti, unde un autoturism condus de un barbat de 74…

- Accident cu trei raniți la Predeal. Traficul rutier, blocat pe DN1. Trei persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident produs pe drumul national 1, intre statiunea Predeal si municipiul Brasov. Traficul rutier este complet blocat in zona accidentului, relateaza News.ro. Accidentul s-a produs pe…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața pe DN6, la ieșire din Alexandria. Un autocar care transporta persoane s-a ciocnit cu un autoturism care circula cu viteza. Potrivit primelor informații 8 persoane au fost ranite și transportate la spital. Accidentul s-a produs intre Alexandria și Vitanești,…