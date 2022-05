Stiri pe aceeasi tema

Traficul in zona Padurii Saru este blocat miercuri dimineata, dupa ce in noaptea de marti spre miercuri un tir incarcat cu tigari s-a rasturnat pe Drumul Național 65 – European 574, in afara localitații Piatra-Olt, pe sensul de mers Bals-Slatina. In eveniment a fost implicat un ansamblu de vehicule…

Un accident grav s-a produs luni pe un drum european din județul Braila. Doua persoane sunt in stare grava dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit frontal. Traficul auto prin zona este blocat.

Au fost inaugurati in Romania primii kilometri de drum expres Arhiva FOTO: Marcela Petcu. Realizator: Constanta Comanici - Zilele trecute au fost inaugurati în România primii kilometri de drum expres, este vorba de un lot de aproximativ 19 kilometri care reprezinta centura orașului Balș…

O persoana a murit, iar alte doua au fost grav ranite intr-un accident produs luni dimineata pe DN 7, in dreptul localitatii Proeni, si in care sunt implicate doua autotrenuri, au informat reprezentantii Politiei Valcea.

Un camion cu furaje s-a rasturnat, marti, pe DN 13, in zona Padurea Bogatii, judetul Brasov, soferul fiind ranit. Traficul catre Brasov este blocat. "Un ansamblu de vehicule (TIR), care transporta furaje, in timp ce se deplasa pe DN13, in zona Padurea Bogatii din judetul Brasov, s-a rasturnat pe partea…

Traficul este blocat marti dimineata in zona Padurii Bogata, in judetul Brasov, pe DN 13, dupa ce un ansamblu de vehicule - TIR s-a rasturnat pe partea carosabila, a informat IPJ Brasov, potrivit Agerpres.

Traficul este blocat complet, sambata dimineata, pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timisoara, dupa ce un TIR a lovit parapetul median. Soferul este incarcerat, fiind constient.