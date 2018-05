Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Accidentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul catre capitala traficul se desfasoara ingreunat, doar pe banda de urgenta, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism.…

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: a – Autostrazi cu circulatia…

- Ploaie inghețata pe A2. La cateva ore dupa ce circulația pe Autostrada Soarelui a fost redeschisa, polițiștii avertizeaza ca pe carosabil s-a depus polei și le recomanda șoferilor sa manifeste prudența in trafic. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul Bucuresti…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatiarutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost luata de politistii rutieri dupa ce mai multe utilaje de deszapezire au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN6 Drobeta Turnu Severin-Orsova, in zona tunelului Bahna, kilometrul 3