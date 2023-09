Stiri pe aceeasi tema

- Carambol cu 5 mașini pe DN 56A, in Mehedinți: Sunt 4 victimePatru persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 56A, in localitatea Hinova, județul Mehedinți. In impact au fost implicate 5 autovehicule, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 56A, localitatea Hinova, județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 5 autovehicule.In urma impactului au rezultat 4 victime, care sunt evaluate medical.Circulația rutiera este oprita pe…

- Este ceața densa pe mai multe drumuri din județele Valcea, Brașov, Harghita, Sibiu și Alba, circulația rutiera desfașurandu-se cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Valcea, Brașov,…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu,intre localitațile Bujoreni și Calimanești, județul Valcea, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Sunt doua victime.Centrul Infotrafic din…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe DN 7 Valea Oltului și alte tronsoane de drum național din țara. Atenționari pentru șoferi Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat restricții de circulație pe DN7 – Valea Oltului și DN 67, zona Horezu – Rm. Valcea. Restricții de…

- Lucrari de asfaltare au loc pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul catre Capitala, in Cascioarele, județul Giurgiu. De asemenea, in județul Valcea se aplica restricții de circulație pe DN7 și DN7A, in timp ce pe Autostrada Soarelui se aglomereaza.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…