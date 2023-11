Trafic blocat pe Valea Oltului, după coliziunea dintre un autotren și o autoutilitară Traficul rutier este blocat pe Valea Oltului, DN&, in localitatea Brezoi, dupa coliziunea dintre un autotren și o autoutilitara. In acest moment polițiștii rutieri intervin la un accident rutier pe DN 7. Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc pe DN 7 – Brezoi, la km 204 + 300 m. In urma accidentului, a rezultat ranirea unui barbat de 33 de ani, din orașul Calimanești, conducatorul autoutilitarei. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Polițiștii sunt la fața locului pentru monitorizarea traficului rutier.Citește și: Un barbat și fiul sau, prinși sub un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

