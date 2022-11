Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat duminica dupa-amiaza pe DN 66, in județul Hunedoara din cauza unui accident in care sunt implicate doua motociclete și o mașina, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Conform ISU Hunedoara, in coliziune au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, iar cinci persoane au fost ranite. „Echipajele operative din cadrul Detașamentului Deva cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala…

- Un accident in care au fost ranite sase persoane s-a produs, luni, in judetul Buzau, pe DN 2, supranumit si drumul mortii. In eveniment ar fi implicata si o ambulanta. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Buzau-Urziceni, la iesire din localitatea Spataru,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2D Focșani – Targu Secuiesc, la kilometrul 10, la ieșire din municipiul Focșani, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier intre un autotren și un autoturism, eveniment soldat cu ranirea a doua persoane din autoturism,…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la o scoala din județul Hunedoara. 400 de elevi și 25 de profesori au ieșit din cladire. Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la un chioșc din incinta Școlii Generale nr. 2 din Hațeg, județul Hunedoara. Cadrele didactice au incercat stingerea incendiului…

- Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc miercuri dimineața pe DN 1, in județul Bihor. Cele doua persoane din autoturism au murit in urma impactului. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 1 Cluj-Napoca-Oradea, la kilometrul 581+400 de metri, in zona…

- Un barbat de 60 de ani a fost gasit miercuri mort in albia paraului Maleia din Petroșani. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la faptul ca, in albia paraului Maleia din municipiul Petrosani, se afla o persoana decedata. Politistii ajunsi la fata locului…