- Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de vreme rea valabila luni, 19 iulie, pana la ora 16:00, in mai multe localitați din nord-vestul județului Alba – zona Munților Apuseni. Sunt vizate localitațile Campeni, Bistra, Roșia Montana, Lupșa. Se vor semnala averse torentiale ce vor acumula peste 40…

- Trafic blocat, luni, in jurul orei 15.10, pe DN 75, pe raza localitații Bistra, la km 84 +500 m, din cauza apei adunate pe pe carosabil. Apa are in jur de 50 -60 cm, anunța IPJ Alba. E Cod ROȘU Meteo, luni, in intervalul 14:55 -16:00. Fenomene vizate: averse torentiale care vor acumula 40-50 l/mp, frecvente…

- Furia naturii a lovit și comuna Sohodol, in urma codului roșu care a fost anunțat de catre meteorologi, astfel drumul spre comuna Sohodol este blocat de viitura. Apele au luat cu asalt comuna Sohodol, drumul sport comuna fiind complet blocat de apele care au napadit șoseaua. Un nou Cod Roșu de furtuni…

- FOTO, VIDEO| INUNDAȚII in Apuseni: Apele au intrat in mai multe gospodarii din Abrud. DN 74 A, BLOCAT, la iesire din oraș INUNDAȚII in Apuseni: Apele au intrat in mai multe gospodarii din Abrud. DN 74 A, BLOCAT, la iesire din oraș Natura s-a dezlanțuit vineri dupa-masa, in orașul Abrud. Ploaia torențiala…

- ”In urma aprobarii bugetului de stat in luna martie de catre Parlamentul Romaniei, o investiție importanta pentru județul nostru este modernizarea a 50 de km din DN 75 intre limita cu județul Cluj și comuna Bistra. Documentația de atribuire privind achiziția publica de lucrari de covoare asfaltice a…