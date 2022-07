Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc luni dimineața pe DN 6, in județul Teleorman. Patru persoane sunt evaluate medical la fața locului, iar traficul este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 6 Alexandria-Caracal,…

- In urma unei coeziuni frontale intre doua mașini produsa sambata dimineața pe DN2 in zona localitatii Racaciuni, din judetul Bacau, doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost oprit, informeaza Centrul Infotrafic. Accidentul s-a produes dupa ce un autotren și o autoutilitara…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 25 Aprilie 2022, ora 17:10, pe DN 2, in zona localitații Cleja din județul Bacau. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN 2 Bacau-Adjud, in zona localitații Cleja, județul Bacau, s-a produs un accident rutier…

- UPDATE Toate cele patru victime sunt transportate la spital.Un accident rutier intre doua autoturisme pe raza localitatii Darmanesti, s a produs azi, 19 aprilie. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare cu sprijinul a trei echipaje SAJ. In urma evenimentului au rezultat patru…

- Traficul va fi restricționat de luni pana in 2 mai pe un sector al autostrazii Sibiu – Deva pentru efectuarea unor lucrari de reparații. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul va fi restricționat pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu – Deva pe tronsonul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, kilometrul 426, pe sensul catre Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, s a produs o coliziune fata spate in care au fost implicate sase autovehicule.In urma coliziunii, doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca intre orele 09:45-13:30, pe DN 18, intre Baia Sprie și Mara, jud. Maramureș, respectiv tronsonul kilometric 15 – 38, circulația autovehiculelor se va inchide in totalitate, cu ocazia desfașurarii Raliului Maramureșului 2022.…