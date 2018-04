Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme,...

- Potrivit sursei citate, pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul catre Capitala, traficul se desfasoara doar pe banda de urgenta, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism. Pentru a preveni producerea evenimentelor nedorite, conducatorii…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Un accident cu patru masini s-a produs in aceasta dimineat, in zona Baneasa. Din cauza vizibilitatii reduse si a carosabilului umed, foarte multi soferi au intampinat probleme in trafic.