Șoseaua care preia o buna parte din traficul din vestul țarii, din cauza autostrazii intrerupte de la Holdea la Margina, a fost blocata astazi in urma unui accident de circulație. „Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 68A Coșava-Dumbrava, in apropierea localitații Margina, județul Timiș, a avut loc un accident […] Articolul Trafic blocat pe DN 68A, la Coșava, dupa un accident in lanț UPDATE Cum s-a petrecut accidentul (foto)