Trafic blocat pe DN 65 C Craiova- Balcesti. Ce s-a intamplat

- Se estimeaza reluarea traficului in 60 de minute. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11, intre loc. Dalnic si Cernat, jud. Covasna, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme si 1 TIR. Nu au rezultat victime. Circulatia rutiera…

- Se estimeaza reluarea traficului dupa ora 11.30.Trei autoturisme au fost implicate, astazi, 6 septembrie 2023, intr o coliziune pe DN 1, la intrarea in municipiul Aiud dinspre Teius, judetul Alba, circulatia fiind oprita temporar.Trei persoane au suferit leziuni usoare, potrivut Centrului INFOTRAFIC…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, in zona localitatii Piatra, judetul Constanta, s a produs o coliziune frontala in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului a rezultat ranirea a 3 persoane. Circulatia rutiera este oprita pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 40, in zona localitatii Sarulesti, judetul Calarasi, dupa ce un autoturism s a rasturnat in afara carosabilului, iar patru persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1 – Centura Vest Ploiești, județul Prahova, s-a produs o coliziune fața-spate intre 2 autocamioane, in urma careia a rezultat ranirea unui șofer, care in prezent este incarcerat. Circulația rutiera este oprita pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 13 iulie, in funcție de condițiile meteorologice, pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, sensul catre Agigea, pe tronsonul kilometric 15+900 metri – 17+100 metri, pana la ora 18:00, circulația pe banda 1 va fi restricționata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 26 – 27 iunie a.c., pe autostrazile A1 Ramnicu Valcea – Deva, respectiv A2 București – Constanța, se executa lucrari de reparație și intreținere, cu restricționarea circulației rutiere, dupa cum urmeaza:…

- Traficul este restrictionat marti dimineata, pe autostrada A3, pe sensul Bucuresti – Ploiesti, in zona localitatii Moara Vlasiei, judetul Ilfov. Un ansamblu auto cu defectiuni tehnice s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat…