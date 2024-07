Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident pe DN 6, la ieșirea din localitatea Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin, intre un camion inmatriculat in Bulgaria, incarcat cu aliaje din aluminiu și doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Traficul rutier a fost oprit, azi dimineața, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 56A, in zona localitații Hinova, județul Mehedinți.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, un autoturism a intrat in coliziune cu un autocamion.

- Accident rutier pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Doua persoane ranite dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident s-a petrecut duminica dimineața, pe autostrada A1 Sebeș-Deva, a anunțat Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Evenimentul rutier a fost semnalat, la kilometrul 322+600…

- Un accident a avut loc, vineri dimineata, pe DN 6 Alexandria-Bucuresti, la iesire din localitatea Vitanesti, judetul Teleorman, iar circulatia este intrerupta temporar pe ambele sensuri de mers, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Accident, in aceasta dimineata, intre un trailer și un camion de marfa, pe DN 6, in zona localitații Armeniș, județul Caraș-Severin. Doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș-Orșova, la kilometrul 426+050 metri, in zona localitații Armeniș, județul Caraș-Severin, intre un…

- Traficul e ingreunat pe A1 Deva – Nadlac, in Timiș. O autoutilitara s-a rasturnat pe una dintre benzi. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca o autoutilitara a lovit parapetul medial, rasturnand-se pe a doua banda, pe Autostrada A1 pe sensul Deva – Nadlac, in zona…

- Un accident grav s-a petrecut, joi dimineata, intre Targu Secuiesc si Onesti, dupa ce 5 mașini s-au tamponat. O persoana fiind ranita. ”Pe DN 11 Targu Secuiesc-Onesti, in apropierea localitatii Lunga, judetul Covasna, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate cinci autovehicule”, a anuntat…

