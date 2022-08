Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate o autoutilitara și un TIR a avut loc vineri dimineața pe DN 67, in județul Valcea. Cinci persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Intre doi barbați din Targu Neamț a izbucnit un scandal spontan, miercuri, in timp ce se aflau in aceeași mașinp in mașina. Cei doi s-au lovit cu cuțite, iar unul dintre ei a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat de 35 de ani din judetul Gorj, suspectat ca a incercat sa trimita in Norvegia medicamente cu continut stupefiant, a fost retinut pentru trafic de droguri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Drumul National DN 2 a fost blocat, luni dupa-amiaza, la kilometrul 459, dupa ce un camion inmatriculat in Ucraina s-a rasturnat pe partea carosabila, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Capitala Romaniei a fost afectata destul de puternic de furtuna intensa de marți. In mai multe zone apa a ajuns pana la genunchi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Dupa ce a doborat recordul de longevitate al reginei Victoria, in 2015, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii tocmai l-a depasit pe regele Thailandei, Rama IX, care a domnit din 1946 pana in 2016, timp de 70 de ani, 4 luni si 4 zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul președinte al țarii, Igor Dodon, care se afla in arest la domiciliu a dezinformat opinia publica atunci cand a scris pe rețelele de socializare ca soția sa Galina a fost oprita in trafic pentru a i se inmana citația de a se prezenta la Procuratura Anticorupție (PA), pentru a i se aduce la…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 1, in apropiere de limita dintre judetele Alba si Sibiu, potrivit Agerpres.Potrivit Politiei, accidentul a avut loc pe DN 1, la kilometrul 353, intre localitatile Cunta, judetul Alba, si Miercurea Sibiului, judetul Sibiu. Fii la…