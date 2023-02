Trafic blocat pe DN 16 - Accident între un autoturism şi un autocamion Traficul rutier a fost blocat pe DN 16, vineri seara, la limita dintre judetele Cluj si Mures, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, un autoturism condus de o femeie din judetul Neamt si un autocamion condus de un barbat din judetul Iasi, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

