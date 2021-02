Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este intrerupt in acest moment pe DN 13A intre Sarațeni și Sovata, județul Mureș, in zona in care azi noapte s-a rasturnat in afara parții carosabile o cisterna incarcata cu combustibil. Pompierii impreuna cu poliția au dispus inchiderea circulației pe ambele sensuri pana la a incheierea operațiunii…

- Pompierii mureșeni au fost anuntați azi, in jurul orei 14,00, sa intervina in cazul unui minor cazut intr-un lac din localitatea mureșeana Cipau. Este vorba despre un baiat de 14 ani, care a cazut in apa și a intrat sub gheața. El a fost extras de catre personalul de la SVSU Iernut și cetatenii aflați…

- In județul Mureș, la finalul anului 2020 au fost inregistrate 12 focare de pesta porcina la porcul domestic și 19 cazuri la cel mistreț. In cele 12 focare au existat 169 de porci, 39 au murit și 132 au fost uciși in focar.Pana acum au fost eliminate șase focare din zona Tarnaveni. La data de 6 ianuarie…

- Trei autoturisme sunt implicate intr-un accident rutier produs in urma cu puțin timp in localitatea Taureni. Pompierii de la Punctul de lucru Luduș intervin pentru asigurarea masurilor de prevenirea și sistarea incendiilor in urma accidentului soldat cu doua victime de cod Galben, informeaza ISU Mureș.…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 23 decembrie 2020, Hotararea nr. 69. Modificarile cuprinse in noua hotarare vizeaza incadrarea localitaților…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Județul Mureș 2,04 /1000 Județul Mureș 2,14/1000 MUNICIPIUL TARGU MURES 3.78MUNICIPIUL REGHIN 2.83MUNICIPIUL SIGHISOARA…

- Un stalp de electricitate rupt dupa ce a fost lovit de un autoturism blocheza circulația pe ambele sensuri in municipiul Targu Mureș, pe Aleea Covasna. Stalpul este ancorat doar in fire. Pompierii militari au intervenit pentru asigurarea masurilor de prevenirea și stingerea incendiilor in urma accidentului…

- Pompierii militari de la Detașamentul de Pompieri Sighișoara au intervenit in localitatea Daneș la un accident rutier produs intre doua autoturisme. Nu sunt persoane incarcerate, cele patru victime sunt doua de cod verde și doua de cod galben, iar circulația este blocata pe un sens de mers, informeaza…