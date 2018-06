Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat, miercuri dimineața, pe DN 13 (E60), pe raza localitații mureșene Chendu, unde doua TIR-uri s-au ciocnit, unul dintre ele fiind incarcat cu sticle și butoaie de bere, care s-au rasturnat pe carosabil. Un barbat, ranit grav, a fost transportat la spital. Potrivit Poliției Mureș,…

- Accident mortal in Borsa in urma cu cateva minute.Un barbat a murit in urma impactului. Politistii au fost sesizati ca in Borsa pe strada A.I. Cuza a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier un biciclist a fost lovit mortal de un sofer vitezoman.Traficul…

- Unul dintre autotrenurile implicate in evenimentul rutier era incarcat cu tabla, celalalt era incarcat cu cosmetice. In urma impactului, unul dintre autovehicule a ieșit cu partea din fața (cabina) in decor, in șanțul de pe marginea drumului, iar cu partea din spate a blocat un sens de mers. Chiar și…

- Trei TIR-uri, unul incarcat cu materiale textile, altul cu ambalaje din plastic si al treilea gol, s-au ciocnit luni pe DN7, in localitatea argeseana Cotmeana. O persoana a fost ranita, iar traficul este blocat.

- Traficul rutier pe DN 1A se desfasoara cu dificultate, luni dimineata, intre Brasov si Ploiesti, dupa ce un TIR incarcat cu bauturi racoritoare s-a rasturnat la Cheia, ocupand una dintre benzile drumului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…

- Calatorie de coșmar pentru aproape 60 de oameni! Un autocar in care erau 52 de pasageri din Ucraina s-a ciocnit violent cu un autoturism pe DN 2 B, la iesire din localitatea braileana Baldovinesti. In urma impactului infiorator, cinci oameni au fost raniți, iar medicii sosiți la fața locului au intervenit…

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Traficul rutier in zona localitatii Sendreni este complet blocat.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au anuntat,…