Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17.05.2023, ora 16:33, in urma apelului primit pe SNUAU 112, Pompierii au fost anunțati despre producerea unui accident rutier pe DN 68 A, in localitatea Coșava. A fost alertata Stația de Pompieri Faget și trimiși la locul intervenției 6 subofițeri cu o autospeciala de prima intervenție și…

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz și un autoturism s-a produs joi seara, in Jucu de Sus. Poliția a fost sesizata despre cele intamplate in jurul orei 21.50. Din primele cercetari s-a constatat ca o tanara in varsta de 22 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, care circula cu autoturismul…

- La data de 27 aprilie a.c., in jurul orei 21.50, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs in localitatea Jucu de Sus, judetul Cluj. Un microbuz cu 14 pasageri a ajuns in sant, iar 6 victime au fost transportate la spital.

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane și un autoturism au fost implicate in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident pe A1, in zona tunelului Cristian, județul Sibiu. Potrivit ISU Sibiu, in jurul orei 3,00, polițiștii au intervenit la un accident produs pe A1, la km. 268+100 m, pe sensul Sebeș…

- Accident rutier produs in localitatea Letcani, intre 2 autocamioane, in urma caruia a fost acrosat un microbuz, in microbuz se aflau 14 persoane care s-au evacuat. La locul evenimentului rutier actioneaza o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, TIM, 1 EPA si un echipaj tip B de la…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 18 Februarie 2023, pe DJ564, in zona localitatii Jiana.Potrivit ISU Mehedinti, doua echipaje din cadrul Statiei de Pompieri Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD pentru salvarea victimei…

- Un microbuz cu 20 de pasageri si un autoturism cu patru personae s-au ciocnit, vineri, in judetul Bihor, toate persoanele fiind evaluate de medici. Din primele date, 14 persoane au fost ranite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…