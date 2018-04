Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe Autostrada Soarelui este blocat vineri dupa amiaza, dupa ce o masina a luat foc, transmite RomaniaTV.net Masina a luat foc la kilometrul 45, pe sensul spre Constanta, cel mai probabil din cauza unei defectiuni tehnice a motorului. Autoturismul a fost tras pe banda de urgenta a autostrazii,…

- Un accident feroviar a avut loc, astazi, in vestul țarii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, la trecerea la nivel cu calea ferata peste DN 66, din localitatea Livadia, comuna Baru, o mașina in care se aflau doua femei, de 55 și 62 de ani, a fost lovita de…

- Seara trecuta, în jurul orei 20:00, un barbat în vârsta de 21 de ani, a condus un autoturism marca Volkswagen Golf pe DN 3, dinspre Baneasa catre Ion Corvin și, din cauza neatenției ,a pierdut controlul masinii. Autoturismul a intrat în plin într-un gard beton. A rezultat…

- Trafic feroviar blocat intre Brașov și Harman, dupa ce o mașina a derapat și a ajuns pe șinele de tren. Mai multe trenuri programate sa plece marți au fost anulate din cauza vremii nefavorabile. Lista poate fi consultata AICI . CFR Calatori precizeaza ca masurile operative intreprinse in aceasta perioada…

- Un agent de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului este acuzat ca, aflat in timpul serviciului, si-ar fi lovit iubita. Barbatul ar fi folosit masina de serviciu pentru a o bloca in trafic pe strada Timisoarei dupa care, in urma unui schimb de replici, ar fi lovit-o, scrie lugojinfo.ro.…

- Drumul Timisoara Buzias a fost blocat, miercuri dimineata, in jurul orei 9.10, in zona localitatii Bacova, din cauza unui accident de circulatie... The post Accident intre Timisoara si Buzias. Trafic blocat! Masina in decor, aproape de Jimbolia appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

