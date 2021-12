Trafic BLOCAT pe Autostradă, lângă Constanța: Un camion a SPART un parapet și a cauzat un incendiu pe sens opus Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A4, intrarea de la Agigea, dupa ce un camion s-a rasturnat, a rupt parapeții și a ajuns pe sensul opus, unde a lovit un alt camion care circula din sens opus. Unul dintre camioane a luat foc in urma impactului. Potrivit ISU Constanța, accident rutier s-a produs pe A4, intrare de la Agigea, la aproximativ 500 de metri, pe sensul spre Ovidiu. Un camion s-a rasturnat, a rupt parapeții desparțitori ai autostrazii și a lovit alt camion de pe sensul opus. In urma impactului, unul dintre camioane a luat foc. Primele informații sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

