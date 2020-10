Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe ambele benzi pe sensul Nadlac spre Deva ale autostrazii A1 este blocata in județul Timiș, dupa ce roțile unui TIR au explodat. TIR-ul a rupt parapetul median și a ramas pe drum, anunța MEDIAFAX.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pe autostrada A1 Deva - Nadlac sunt instituite urmatoarele restrictii: km 552+400(loc. Arad) - km 550+600(loc Pecica), calea 2, spre Arad cu restrictie banda de urgenta si banda 1; km 553+100(loc. Arad) - 553+340(loc…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu traficul intrerupt ca urmare a vreunui eveniment rutier. In ceea ce priveste fluenta, se circula in conditii de aglomeratie la intrarea in Bucuresti dinspre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 389+200, in zona localitații Ilia, județul Hunedoara, un autoturism care tracta o remorca, a intrat in balans și s-a rasturnat. In urma impactului, doua persoane din autoturism…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite grav, pe autostrada A1 Deva – Nadlac, dupa ce o mașina care tracta o remorca a intrat in balans și s-a rasturnat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la in zona localitații…

- Un accident violent s-a produs joi dupa-amiaza pe A1 Deva -Nadlac, in localitatea Faget din județul Timiș. O mașina s-a ciocnit cu un camion, iar din impact o persoana din autoturism a fost aruncata și a murit. Alte doua persoane au fost ranite, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la kilometrul 340 al Autostrazii A1 pe sensul Deva catre Sibiu, in zona Municipiului Oraștie, județul Hunedoara, este restricționeaza circulația pe prima banda și pe cea de urgența, pana la inceputul lunii septembrie, pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 17 – 20 august 2020, se efectueaza lucrari de schimbare a firului de inalta tensiune pe magistrala 200, intre stațiile CF Simeria și Deva, județul Hunedoara. Astfel, circulația trenurilor este oprita…