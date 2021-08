Trafic blocat pe ambele sensuri, în Dâmbovița, după ce două TIR-uri s-au ciocnit. Un șofer este încarcerat Un accident in care au fost implicate doua TIR-uri a avut loc in aceasta dimineața pe DN 72, la iesirea din localitatea Darmanesti, iar traficul este blocat pe ambele sensuri de mers, informeaza ISU Dambovita, transmite Agerpres. „Sunt implicate doua autotrenuri si exista o persoana incarcerata si inconstienta. Ajunsi la locul evenimentului rutier, pompierii au […] The post Trafic blocat pe ambele sensuri, in Dambovița, dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit. Un șofer este incarcerat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri, pe DN 72, la iesirea din localitatea Darmanesti, iar traficul este blocat in zona unde a avut loc accidentul, informeaza ISU Dambovita. “Sunt implicate doua autotrenuri si exista o persoana incarcerata…

- Interlopul din Targoviște este un client vechi al Poliției din Dambovița. El a realizat transmisiunea live pe facebook dupa ce a ramas fara permis, fiind depistat in trafic conducand sub influența substanțelor interzise. S-a filmat, fluturand o arma incarcata cu gloanțe și o grenada, amenințandu-l pe…

- Aglomerație infernala in vamile Romaniei, la intrarea și la ieșirea din țara. Sute de mașini așteptau, duminica, dimineața in vama Giurgiu la ieșirea din țara, dar și la intrare. Situația este asemanatoare in Vamile Nadlac și Vama Veche. In ultimele 24 de ore, peste 2.500 de autoturisme au intrat in…

- Traficul rutier este blocat pe kilometri intregi pe A2, in urma carambolului de la Medgidia, in care au fost implicate 20 de mașini. Ambulanțele trimise la locul accidentului ajung cu greu la raniți. In urma accidentului de la kilometrul 183, pe sensul spre Constanța, traficul rutier a fost oprit. Zeci…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate din 22 de vagoane. Traficul feroviar intre Busteni si Azuga a fost blocat. Incendiul a fost observat de impiegatul din gara Bușteni, fiind anunțat la ora 4.34. Potrivit Inspectoratului…

- Doi polițiști din municipiul Huși, județul Vaslui, au ajuns, luni seara, la spital, dupa ce au fost loviți de o mașina condusa de un șofer beat. Doi polițiști au oprit pentru control un autoturism, marca Mercedes-Benz. In momentul in care unul dintre agenți s-a apropiat de șofer cu aparatul etilotest,…

- Doua persoane au murit și mai mulți copii au fost raniți, joi dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar si un autoturism, in Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații Aninoasa,…

- Doua persoane au murit și mai mulți copii au fost raniți, joi dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar si un autoturism, in Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații Aninoasa,…