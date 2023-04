Trafic blocat la Timișu de Sus Inspectoratul de Poliție Județean Brașov informeaza ca in urma cu puțin timp, pe DN 1, in zona Timișu de Sus, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit primelor informații, patru persoane au fost ranite in accident, iar echipajele medicale le acorda acestora masurile de prim ajutor. Polițiștii brașoveni […] Articolul Trafic blocat la Timișu de Sus apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 5 aprilie, la ora 05.15, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 60 de ani din municipiu, dinspre Vadu Izei inspre Sighetu Marmației, la ieșirea dintr-o curba deosebit…

- In urma cu doar cateva minute, un accident de circulația a avut loc la intersecția dintre Strada Culturii și Bulevardul București din Baia Mare. In aceste momente intervine un echipaj de prim ajutor. Traficul este blocat! Material in actualizare Source

- Duminica, 12 martie, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe DJ 186 D s-a produs un accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism, condus de un barbat…

- La data de 7 martie 2023, in jurul orei 18:40, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul National 65 European 574, in afara localitatii Jitaru, a avut loc un eveniment rutier., informeaza IPJ Olt. La fata locului, s au deplasat politistii…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe Drumul Național 65 – European 574, in apropierea podului de peste Olt, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 65 –…

- Duminica, 26 februarie, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe DN 19, in localitatea Sarasau. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de o tanara de 21 de ani din Cluj, la ieșirea de pe D.C. „Ulița Bisericii” din comuna Sarasau catre…

- In seara de joi, 16 februarie, la ora 20.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Dealul Groșului la intersecția cu strada Mihai Eminescu din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 41 de ani…

- In urma cu doar cateva minute, la intrare in Bușag a avut loc un grav accident de circulație. Traficul se desfașoara alternativ. Mai multe echipaje de poliție fiind in zona! In accident au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal! A fost prezenta și o ambulanța care a transportat o…