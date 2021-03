Trafic blocat la Siriu. Cad pietre de pe versanți Traficul rutier este oprit pe DN 10 Buzau – Brașov, la kilometrul 87+200 metri, in zona localitații Siriu, județul Buzau, din cauza caderilor de pietre de pe versant, pe suprafața de rulare. Se acționeaza pentru indepartarea obstacolelor, fiind deviat traficul pe ruta DN 10 (Poieni) – DJ 102 B (Calvini) – Valenii de Munte. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

