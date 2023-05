Stiri pe aceeasi tema

- Circulația autovehiculelor pe sensul dinspre Cluj-Napoca spre Gherla a fost paralizata luni dupa-amiaza in zona localitații Iclod. Șoferi din trafic spun ca ar fi vorba despre un camion defect, oprit intr-o zona cu un singur sens. In zona s-a format o coada uriașa de mașini, care ajunge pana la Bonțida.…

- Incepand de maine, 29 martie a.c., pe DN 65 și DN 73, se vor desfașura lucrari de intreținere a parții carosabile. In perioada 29 martie – 11 aprilie a.c., pe DN 65, de la km.116+800 pana la km. 107, pe raza localitații Albota, se vor efectua lucrari de asfaltare. Circulația autovehiculelor se va desfașura…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier, produs joi la amiaza, pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Livada din comuna Iclod. Din primele informații, evenimentul s-a produs in jurul orei 11.45 la intrarea in localitate dinspre Iclod și au fost implicate un autoturism…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Potrivit IPJ Cluj, la data de 14 februarie, in jurul orei 07.10, polițiștii au intervenit la un accident rutier pe DN1C- E576, in localitatea Rascruci, la km 20+450m, produs…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un camion. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat in afara drumului. Partea din fața a mașinii…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un camion. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat in afara drumului. La accident au intervenit…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un camion. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat in afara drumului. La accident au intervenit…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un camion. Circulația autovehiculelor in zona se desfașoara cu dificultate. știre in curs de actualizare…