- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua incarcerate, in urma unui accident rutier care a avut loc, marti seara, pe Defileul Jiului, in zona Lainici. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, in accident au fost implicate trei masini. Au intervenit reprezentantii Garzii de…

- Un accident de pe DN 1, judetul Sibiu, a provocat moartea unei persoane si ranirea altor trei, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Pompierii amintesc si despre sute de alte interventii din ultimele 24 de ore, incepand de ieri, 16 august 2023. Conform unui…

- Traficul este blocat pe DN 1 și este deviat prin orașul Avrig, miercuri dupa-amiaza, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Un tanar este in stop cardiorespirator.IPJ Sibiu anunța ca traficul rutier pe DN1 (Centura Avrigului) este blocat total in urma unui accident rutier…

- O coliziune in care au fost implicate patru autoturisme, soldata cu ranirea grava a doua persoane, a avut loc pe DN 3A Fetești-Lehliu, in zona localitații Perișoru, județul Calarași.In urma impactului extrem de violent, doua persoane au fost ranite grav. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri…

- Un accident grav s-a produs pe Valea Oltului, sambata, dupa ce un șofer a intrat cu mașina in capul unui pod. Traficul a fost blocat și trei victime au fost ranite grav. Medicii au ajuns imediat la fața locului, pentru a le oferi ajutorul de care au nevoie.

- FOTO| Trei persoane ranite pe Valea Oltului, dupa ce o mașina a derapat și a lovit un cap de pod. Traficul este BLOCAT Trei persoane ranite pe Valea Oltului, dupa ce o mașina a derapat și a lovit un cap de pod. Traficul este BLOCAT Polițiștii rutieri intervin la un autoaccident produs pe DN 7, la km.…

