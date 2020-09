Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat pe sensul de mers Turda - Cluj-Napoca din cauza unui accident produs pe raza localitații Copaceni. Trei autoturisme au fost implicate. Revenim cu detalii.

- Trafic dirijat, sambata seara, pe DN2C, zona Caldaraști-Pogoanele, in urma unui eveniment rutier. Din primele date, doua autovehicule au fost implicate. O persoana este ranita, potrivit Poliției. Revenim cu detalii. Imagine arhiva Articolul Accident pe DN2C. Trafic dirijat apare prima data in Opinia…

- Trafic dirijat pe DN2E85, in localitatea Oreavul. Din primele date 2 autovehicule au fost implicate. 4 persoane ar fi ranite. Revenim cu detalii! Imagine arhiva Articolul Accident pe E85. Mai multe persoane ranite apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat la intersecția strazilor Alexandru Marghiloman și Columbelor, din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier. Din informațiile transmise de Poliție, au fost implicate o mașina și o motocicleta. Revenim cu detalii. Imagine arhiva. Articolul Inca un accident pe Marghiloman. O motocicleta…

- Coliziune intre doua autovehicule a avut loc la intrare in stațiunea Predeal dinspre orașul Azuga, conform Mediafax. Conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0 in ambele cazuri. Traficul este blocat pentru efectuarea de cercetari. Citeste si: Vijeliile…

- Accident grav langa Predeal, unde traficul este complet paralizat. Un accident rutier pe DN1 s-a soldat cu cinci victime, transporrtate la spital pentru ingrijiri meedicale, anunța IPJ Brașov.O coliziune intre doua autovehicule a avut loc la intrare in stațiunea Predeal dinspre orașul Azuga,…

- Accident rutier in municipiul Buzau, in zona Unirii Sud. Din primele date, o persoana a fost ranita. Revenim cu detalii. Articolul VIDEO Accident pe Unirii apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic blocat, vineri dimineața, pe DN1B, in localitatea Ulmeni, in urma unui accident de circulație. Din primele date oferite de Poliție, o mașina a fost implicata, conducatorul auto fiind ranit. Se pare ca autoturismul s-a rasturnat. Revenim cu informații. Imagine arhiva! Articolul Mașina rasturnata…