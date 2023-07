Stiri pe aceeasi tema

- Punctele de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II sunt aglomerate, sambata dimineata, la intrarea in tara. La Nadlac II s-au format coloane de masini care asteapta o ora si pentru iesirea spre Ungaria. Politia de frontiera le recomanda soferilor de autoturisme sa foloseasca si alte puncte de trecere…

- Un turist roman care a avut oportunitatea sa exploreze atat litoralul Greciei, cat și cel romanesc in acest an, a facut o comparație intre cele doua destinații foarte populare printre turiștii din Romania. Cu toate acestea, concluzia sa este surprinzatoare.Un turist roman a ajuns la concluzia ca…

- MAE, avertisment pentru romanii care merg in vacanța in Grecia și Bulgaria: Se preconizeaza aglomerație la vami Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la frontiera.

- Guvernul a aprobat astazi ratificarea Acordurilor moldo-romane de modernizare a trei poduri transfrontaliere peste Prut, semnate la 9 mai curent. Documentul prevede reconstruirea și reabilitarea podurilor Leuseni (Republica Moldova) – Albita (Romania), Cahul (Republica Moldova) – Oancea (Romania) și…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere fata de anul trecut.

- Topul destinațiilor romanilor pentru vacanța la mare din aceasta vara. Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fata de anul 2022...

- Un roman este documentat de polițiștii de frontiera, dupa ce a incercat sa treaca vama Leușeni cu un pistol pneumatic pe care nu l-a declarat. Funcționarii postului vamal Leușeni, care participa in cadrul controlului coordonat in postul vamal Albița, in comun cu colegii din cadrul Autoritații Vamale…